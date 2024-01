PSG : Luis Enrique pousse un coup de gueule !

La rédaction

Alors qu'ils menaient 2-0, le PSG s'est fait rejoindre au score en fin de match, concédant finalement le match nul face à Brest ce dimanche soir (2-0). A l'issue de la rencontre l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a pointé du doigt la mauvaise deuxième période de ses joueurs. Selon lui, le danger plane avant la réception de ces mêmes Brestois en Coupe de France le 7 février prochain.

Rien ne semblait pouvoir leur arriver. Grâce à des réalisations de Marco Asensio (38e) et Randal Kolo Muani (45e), le PSG semblait avoir fait le plus gros du travail en première période. Seulement, les hommes de Luis Enrique ont complètement perdu pied lors de la deuxième, encaissant deux buts, signés Mahdi Camara (55e) et Mathias Pereira Lage (80e), et récoltant un carton rouge (Bradley Barcola) au bout du temps additionnel.

PSG : C’est déjà terminé pour Luis Enrique ? https://t.co/WAKcbdyAzd pic.twitter.com/tkqJa64mQ6 — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

«Si on reproduit cette seconde période en Coupe, on ne passera pas»

Après le match, Luis Enrique a tiré la sonnette d'alarme. « Je pense que c'est normal. Aucun entraîneur n'aime perdre. J'aurais aimé qu'on fasse une meilleure seconde période. C'est une preuve que ce qui s'est passé à Brest n'était pas un hasard. Brest a réussi à générer cette possession. Si on reproduit cette seconde période en Coupe (le 7 février), on ne passera pas » , a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L'Equipe .

«Évidemment, je suis énervé»