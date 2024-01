Coup de poker du PSG, Luis Enrique déballe tout

Amadou Diawara

Pour la réception de Brest ce samedi soir, Luis Enrique a décidé de laisser Marquinhos et Ousmane Dembélé sur le banc au coup d'envoi. Alors que le PSG n'a pas réussi à faire mieux qu'un résultat nul, le coach espagnol a justifié son choix de se passer de ses deux hommes forts.

Ce dimanche soir, le PSG recevait le Stade Brestois au Parc des Princes. Pour lancer la rencontre, Luis Enrique a fait deux choix forts. En effet, le coach du PSG n'a pas titularisé son capitaine Marquinhos et son ailier droit remuant Ousmane Dembélé.

Mercato : Le PSG prépare déjà l’été, quelle doit être la prochaine recrue ? https://t.co/TK8WzdVarZ pic.twitter.com/BtzwQyitfM — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

Marquinhos et Dembélé étaient sur le banc contre Brest

Sans Marquinhos et Ousmane Dembélé, le PSG a réalisé une très bonne première mi-temps. En effet, la bande à Kylian Mbappé menait 2-0 à la pause. Toutefois, le scénario a totalement changé dans le second acte. Le Stade Brestois ayant inscrit deux buts à la 55ème et à la 81ème minute de jeu (2-2). Et les entrées de Marquinhos (75ème) et d'Ousmane Dembélé (69ème) n'ont pas permis au PSG de reprendre l'avantage face à Brest.

«C'était un choix de coach»