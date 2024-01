PSG : Une surprenante révélation tombe sur Neymar

Benjamin Labrousse

Ayant évolué pendant six saisons au PSG (de 2017 à 2023), Neymar a régalé les pelouses de Ligue 1 de par son talent et ses gestes techniques. Le génie brésilien a également agacé les arbitres français, et parfois ses adversaires. Toutefois, le Brestois Hugo Magnetti estime que l’ancien numéro 10 est le joueur du PSG le plus agréable qu’il ait affronté.

Cet été, le PSG affirmait avoir dit adieu à « une légende » du club. Six ans après son incroyable transfert à Paris contre 222M€, Neymar était transféré vers le club saoudien d’Al-Hilal. Le PSG en avait profité pour réaliser la plus belle vente de son histoire, en vendant le Brésilien 90M€. Quelques mois après son départ, le joueur de 31 ans fait encore parler de lui en France.

Une image controversée pour Neymar en France

Au cours de son passage au PSG, Neymar aura très souvent su faire parler de lui. L’ancien numéro 10 parisien, malgré ses nombreuses blessures, aura marqué la Ligue 1 de son empreinte. Chaque week-end, la star brésilienne semblait faire enrager ses adversaires, notamment de par son style de jeu très provocateur, mais également pour ses réclamations envers les arbitres. Néanmoins, un joueur de Ligue 1 a récemment affirmé que Neymar était le joueur du PSG le plus sympathique qu’il ait eu à affronter.

«Neymar était assez détendu et j’avais pu avoir son maillot»