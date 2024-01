PSG : Il annonce du lourd après son transfert à 50M€

Pierrick Levallet

Afin de se renforcer après avoir fait le ménage dans son effectif l'été dernier, le PSG est allé chercher Bradley Barcola. Le club de la capitale a lâché un total de 50M€ pour pouvoir s'attacher ses services. Et depuis, l'ailier de 21 ans commence à s'imposer chez les Parisiens. Mais il estime avoir encore une grande marge de progression.

L’été dernier, le PSG a fait un grand ménage dans son effectif. Le club de la capitale s’est débarrassé de nombreux indésirables et a ensuite bouclé plusieurs transferts pour se renforcer. Les dirigeants parisiens n’ont d’ailleurs pas lésiné sur les moyens pour mettre la main sur certains joueurs. Le PSG a notamment lâché 50M€ pour pouvoir s’attacher les services de Bradley Barcola.

Barcola commence à s'imposer au PSG

Formé à l’OL, l’ailier de 21 ans a brillé chez les Gones la saison passée. Le PSG s’est alors empressé de le recruter. Et depuis le début de saison, Bradley Barcola commence à se faire une bonne place dans l’effectif. Luis Enrique lui accorde de plus en plus sa confiance pour épauler Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

«Je peux faire encore mieux»