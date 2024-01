PSG - Mbappé : Une vengeance se prépare ?

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir, le PSG accueille le Stade Brestois au Parc des Princes. Une rencontre aux allures de revanche pour la formation d’Eric Roy, vexée par le chambrage de Kylian Mbappé lors de la victoire parisienne à Brest en octobre dernier. Alors qu’il avait déclaré vouloir se venger du PSG il y a quelques mois, le milieu brestois Hugo Magnetti est revenu sur ses propos.

Le 29 octobre dernier, le PSG de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, s’imposait dans la douleur face à une belle équipe de Brest (2-3). Longtemps menés 2-0, les Bretons avaient réussi à recoller au score, avant de sombrer en fin de rencontre à cause d’un penalty transformé par l’inévitable numéro 7 parisien. Ce dernier n’avait pas manqué de chambrer le public du stade Francis le Blé, provoquant ainsi une vague de colère brestoise après la rencontre.

Mercato - PSG : C’est terminé pour un transfert à 90M€ https://t.co/YWRs5rwGxy pic.twitter.com/9vIgHXj8co — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

« On aura à cœur de se venger »

Présent en zone mixte après le match, le milieu de terrain Hugo Magnetti n’avait pas hésité à parler de « vengeance » envers Kylian Mbappé et le PSG pour le match retour : « Un petit manque de classe de la part de Kylian Mbappé, qui veut chambrer, il n’y a pas mort d’homme, mais ça agace. Nous, on n’est pas dans cela, on se défend (…) Ça va rester dans les têtes pour le retour. On aura à cœur de se venger, mais c’est un grand mot. J’espère pour eux qu’ils auront le courage de faire la même chose contre le Bayern ou le Real » .

« On avait été touchés un peu par ce chambrage »