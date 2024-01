PSG : Luis Enrique annonce du lourd avec Mbappé !

Pierrick Levallet

Adepte du changement, Luis Enrique a testé plusieurs formules avec son onze titulaire depuis son arrivée au PSG. Mais ces dernières semaines, le trio composé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola fonctionne plutôt bien. Malgré tout, l'entraîneur parisien pense pouvoir faire encore mieux avec sa ligne d'attaque.

Depuis le début de saison, Luis Enrique a plusieurs fois remanié son onze titulaire. En attaque, sa pierre angulaire est naturellement Kylian Mbappé. Mais autour de la star de 25 ans, l’entraîneur du PSG a tenté plusieurs expériences. Le coach espagnol a testé Randal Kolo Muani en pointe puis sur l’aile, Gonçalo Ramos au poste de numéro 9, ou encore Marco Asensio en tant que faux 9.

La nouvelle recrue de l’OM veut jouer avec Mbappé https://t.co/VOQ1UAwoDK pic.twitter.com/UVIYbvEkYs — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

Le trio Mbappé-Dembélé-Barcola commence à flamber au PSG

Mais depuis quelques semaines, Luis Enrique semble avoir trouvé un trio qui marche bien. Placé en pointe de l’attaque parisienne, Kylian Mbappé est entouré par Ousmane Dembélé à droite et Bradley Barcola à gauche. Explosifs et fins techniquement, les trois joueurs donnent du fil à retordre aux défenses adverses. Mais Luis Enrique estime pouvoir faire encore mieux.

«On doit pouvoir compter sur tous les attaquants»