Mercato - PSG : Alerte rouge pour Mbappé, il craint le pire

La rédaction

Premier échec pour Vincent Labrune. Alors qu'il espérait vendre les droits TV de la Ligue 1 pour 1 milliard d'euros, le président de la LFP n'a pas été satisfait pas les offres proposées. Comme l'a noté Jérôme Rothen, ce chiffre pourrait être inatteignable, surtout en cas de départ de Kylian Mbappé durant l'été prochain.

Un départ de Mbappé pourrait être catastrophique

« Dépêchez-vous ! Il faut vendre les droits au plus vite. Car au printemps on saura si Mbappé reste ou pas. Et s’il part et que les droits n’ont pas été actés, c’est une très mauvaise nouvelle. Mbappé attire beaucoup de téléspectateurs. On ne peut pas dire que Mbappé n’apporte pas quelque chose de sensationnel à la Ligue 1 » a prévenu Jérôme Rothen sur RMC .

Mbappé, le sauveur de la Ligue 1