«Va jouer ailleurs» : Un joueur du PSG se fait virer en direct

Jean de Teyssière

Son faux-départ l'été dernier avait bien failli empêcher le PSG de recruter Randal Kolo Muani. Hugo Ekitike devrait quitter le club de la capitale cet hiver et rejoindre l'Eintracht Francfort. Un départ bienvenu pour Daniel Riolo, qui a sérieusement dézingué l'attaquant du PSG, réclamant tout de suite son départ.

Huit petites minutes de jeu cette saison pour Hugo Ekitike, toutes compétitions confondues. Arrivé au PSG en 2022 en tant qu'espoir du football français, son aventure parisienne est en train de tourner au vinaigre. Le PSG l'a mis au placard cette saison et il n'a jamais réussi à regagner sa place dans le groupe. Un départ est plus que probable cet hiver, même si pour le moment, tout semble s'être ralenti.

«Va jouer au foot ailleurs»

Editorialiste chez RMC , Daniel Riolo a évoqué le cas Hugo Ekitike et n'a pas eu la langue dans sa poche au moment d'aborder son potentiel départ, dans l'émission l 'After Foot : « C’est un joueur à qui on arrête pas de dire qu’on ne compte pas sur lui et qu’il doit partir. Il s’accroche à son contrat, faut partir Monsieur maintenant. On ne veut pas de toi, donc faut t’en aller. Tu es venu, t’as réussi à braquer un salaire de malade mental, t’as assez croqué, va jouer au foot ailleurs. On fait les valises on s’en va. »

«La plus grande escroquerie des 10 dernières années en Ligue 1»