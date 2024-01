PSG : Un transfert à 22M€ a capoté !

Pierrick Levallet

Le PSG a continué son recrutement au Brésil. Après Lucas Beraldo, le club de la capitale a officialisée l'arrivée de Gabriel Moscardo, programmée pour l'été prochain. La formation parisienne n'était pas seule sur ce dossier puisque Chelsea en pinçait également pour le crack du Corinthians. Mais l'affaire a capoté pour les Blues.

Après Lucas Beraldo, le PSG a annoncé un nouveau transfert au cours des dernières heures. Le club de la capitale a fini par mettre la main sur Gabriel Moscardo. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Gabriel Moscardo. Le joueur brésilien de 18 ans s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2028 et sera prêté au SC Corinthians jusqu’à la fin de la saison » a indiqué la formation parisienne à travers un communiqué.

Le PSG lâche un coup de pression pour ce transfert ! https://t.co/wRdlwhfPrD pic.twitter.com/ofFxIv1JTT — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

Le PSG annonce le transfert de Gabriel Moscardo

La pépite du Corinthians, elle, n’a pas caché sa joie de signer au PSG. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, c’est l’un des plus beaux jours de ma vie. C’est un projet avec de jeunes joueurs talentueux » a révélé Gabriel Moscardo après l’annonce de son transfert. Mais avant de donner son accord au PSG, le milieu défensif brésilien aurait pu débarquer dans un autre club.

Chelsea s'est fait recaler