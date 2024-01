Mercato - PSG : Le clan Marquinhos boucle un transfert, il jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Lucas Beraldo, c'est au tour de Gabriel Moscardo de poser avec le maillot du PSG. Ce jeudi, le milieu de terrain de 18 ans a signé son contrat avec le club parisien. L'ancien joueur des Corinthians a eu, au moment de parapher son contrat, une pensée pour Marquinhos, avec qui il partage le même agent.

Le PSG tient sa deuxième recrue hivernale. Après Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo a fini par s'engager avec le club parisien. Sa blessure au pied gauche n'a pas remis en question son transfert, mais l'a seulement retardé. Le milieu de terrain devrait se faire opérer au Qatar avant de rejoindre le groupe de Luis Enrique l'été prochain et de faire connaissance avec le groupe. Moscardo pourrait très vite se rapprocher de Beraldo, mais aussi de Marquinhos, représenté aussi par Bertolucci Sports.

Mercato - PSG : Son départ annoncé par un autre joueur… sur Instagram ? https://t.co/LLtTp78zER pic.twitter.com/zHgYsrhY0M — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Moscardo rend hommage à Marquinhos

« Dès que j'ai appris l'intérêt du Paris Saint-Germain, j'ai pensé à Marquinhos. C'était sans aucun doute un facteur dans mon choix. Il est ici depuis longtemps, il connaît bien l'équipe et la ville. Le fait d'avoir Marquinhos comme Brésilien et comme capitaine de l'équipe va certainement m'aider à m'adapter au club et à la langue » a confié Moscardo lors d'un entretien accordé à PSG TV.

Marquinhos prêt à jouer le rôle de grand frère