Mercato - PSG : Un transfert un annoncé, il n'en revient pas

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'était le feuilleton de ce mercato d'hiver. Annoncé depuis plusieurs semaines au PSG, Gabriel Moscardo avait connu un soucis lors de la visite médicale qui aurait pu retarder, voire totalement plomber ce transfert. Cependant, après de longues négociations, le milieu de terrain brésilien s'est officiellement engagé avec le PSG. La deuxième recrue de l'hiver avec Lucas Beraldo.

C'est enfin officiel. Après un très long feuilleton, Gabriel Moscardo s'engage officiellement au PSG. Un transfert qui aurait du intervenir dès le début du mois de janvier, en même temps que celui de son compatriote Lucas Beraldo, mais un problème lors de la visite médicale a retardé l'échéance de ce feuilleton. Le milieu de terrain brésilien doit effectivement se faire opérer du pied gauche ce qui le tiendra éloigné des terrains pendant trois mois. Mais après avoir hésité, le PSG a finalement décidé de boucler ce transfert.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Gabriel Moscardo. Le joueur brésilien de 18 ans s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2028 et sera prêté au SC Corinthians jusqu’à la fin de la saison.❤️💙 #WelcomeMoscardo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 25, 2024

Moscardo au PSG, c'est officiel

En effet, par le biais d'un communiqué, le club de la capitale a officialisé le transfert de Gabriel Moscardo : « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Gabriel Moscardo. Le joueur brésilien de 18 ans s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2028 et sera prêté au SC Corinthians jusqu’à la fin de la saison ». Par conséquent, il faudra attendre la saison prochaine pour voir le milieu de terrain brésilien porter la tunique du PSG qui a déboursé 20M€, auxquels s'ajoutent 2M€ de bonus, pour recruter Gabriel Moscardo.

«C’est l’un des plus beaux jours de ma vie»