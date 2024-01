Mercato - PSG : Un transfert imminent est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'ouverture du mercato, un dossier fait grandement parler du côté du PSG, à savoir celui de Gabriel Moscardo. Le milieu de terrain brésilien, dont la visite médicale a révélé un problème au pied gauche, a longtemps été dans le flou en ce qui concerne sa signature à Paris. Mais cette fois-ci, tout est bouclé.

C'est un feuilleton qui semble irriter toutes les parties concernées. Attendue en début de mercato, la signature de Gabriel Moscardo n'est toujours pas officielle. Et pour cause, malgré l'accord entre le PSG et le Corinthians, la visite médicale du jeune milieu de terrain brésilien a révélé une blessure au pied gauche qui nécessite une intervention chirurgicale qui le tiendra éloigné des terrains trois mois.

Mercato - PSG : Le Qatar n'en veut plus, son départ est annoncé ? https://t.co/s0l2ZDSoon pic.twitter.com/ER8g9LBw0I — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Le transfert de Moscardo est confirmé

Par conséquent, cette situation a inquiété le PSG qui a tenté de revoir les conditions du transfert. Finalement, alors que l'arrivée de Gabriel Moscardo a été remise en question, L'EQUIPE confirme qu'il va bel et bien s'engager avec le club parisien dans les prochains jours. L'accord porte toujours sur un transfert de 20M€ auxquels s'ajouteront 2M€ de bonus. Mais le joueur sera prêté dans la foulée au Corinthians.

Une arrivée prévue l'été prochain au PSG

Autrement dit, Gabriel Moscardo va se faire opérer au Qatar, avant de retourner au Brésil pour sa convalescence. Il pourrait alors rejouer avec le Corinthians à partir du mois d'avril, lorsqu'il sera remis de sa blessure, avant de débarquer au PSG en juillet.