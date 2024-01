Mercato - PSG : Cet indice qui confirme le prochain transfert à Paris

Axel Cornic

Attendu dès les premiers jours de janvier, Gabriel Moscardo a vu son transfert être retardé par un problème décelé à la visite médicale. Mais il devrait finalement rejoindre le Paris Saint-Germain dans le cadre d’une opération d’une valeur totale de 22M€, même s’il devrait rester en prêt aux Corinthians jusqu’à la fin de la saison.

Il était censé arriver en même temps que son compatriote Lucas Beraldo. Mais finalement Gabriel Moscardo devrait bientôt être un joueur du PSG, puisque plusieurs médias français comme étranger annoncent un accord total.

Un transfert enfin bouclé

Le PSG devrait ainsi vers 20M€ aux Corinthians, plus 2M€ de bonus, pour s’attacher les services du milieu de terrain de 18 ans. Ce dernier va rester au Brésil pour se faire opérer au pied qui avait freiné son arrivée au début de mercato et devrait donc débarquer à Paris en fin de saison après un prêt de six mois dans son club formateur.

Moscardo aurait choisi le numéro 20

D’après les informations du journaliste brésilien Bruno Andrade, Gabriel Moscardo aurait déjà choisi son futur numéro avec le PSG, puisqu’il aurait pris le numéro 20. A noter que ce numéro n’est pas occupé actuellement, mais a été porté ces dernières années par Layvin Kurzawa ou encore Clément Chatôme.