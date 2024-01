Mercato - PSG : Un départ inespéré se précise

Alexis Brunet

Le PSG a un peu de mal à se séparer de ses indésirables, et quand ils partent, certains reviennent finalement. C'est ce qui pourrait arriver avec Renato Sanches, dont le prêt à l'AS Rome serait sur le point d'être cassé. Les dirigeants parisiens pourraient accepter de récupérer le Portugais, seulement si un nouveau point de chute lui est trouvé. Justement le Besiktas serait très chaud pour accueillir le milieu de terrain.

Le PSG a seulement recruté Lucas Beraldo depuis le début du mercato hivernal. Le club de la capitale pourrait s'offrir d'autres renforts dans les prochains jours. On parle notamment d'une possible arrivée en défense, afin de compenser l'absence de Milan Skriniar, et le possible départ de Nordi Mukiele, du côté du Bayern Munich.

Renato Sanches pourrait revenir à Paris

Mais le PSG pourrait aussi obtenir un renfort inattendu. En grosse difficulté à l'AS Rome, Renato Sanches pourrait faire son retour à Paris. Les dirigeants romains réfléchiraient à l'idée de casser le prêt du milieu de terrain. L'état-major parisien pourrait accepter cela, mais à une condition.

Besiktas est intéressé par Renato Sanches