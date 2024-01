Mercato - PSG : Un transfert XXL est préparé, du jamais-vu depuis Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la recherche d’un renfort défensif, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Leny Yoro, un joueur qui ne sera pas facile à arracher au LOSC en cours de saison, le club nordiste réclamant 90M€ d’après les révélations du 10 Sport. Si le transfert venait à voir le jour, le club de la capitale réaliserait alors l’une des plus grosses opérations de son histoire en Ligue 1, du jamais-vu depuis Kylian Mbappé.

Malgré l’arrivée de Lucas Beraldo au début du mois de janvier, le PSG envisage le recrutement d’un autre défenseur central avant la fin du mercato, la faute à la blessure sérieuse de Milan Skriniar à la cheville gauche qui pourrait l’écarter des terrains jusqu’au terme de l’exercice en cours. Luis Campos a identifié la recrue idéale en la personne de Leny Yoro, qui brille du côté du LOSC. Un dossier très complexe.

Leny Yoro plaît au PSG

Le prix a déjà de quoi faire réfléchir le Paris Saint-Germain. Conscient de l’intérêt suscité par le défenseur de 18 ans, le LOSC n’hésite pas à faire gonfler les prix en réclamant 90M€ aux clubs intéressés comme vous l'a révélé en exclusivité le10sport.com. Des discussions sont en cours, notamment avec le PSG qui voudrait attirer la pépite française dès cet hiver. Alors qu’il s’occupe des intérêts de la cible parisienne, Jorge Mendes s'activerait en coulisse pour aider le LOSC à dénicher un remplaçant de qualité sur le marché et ainsi tenter de boucler un nouveau transfert au PSG. Le temps presse à quelques jours de la deadline du 31 janvier, le club espérant boucler l’un de ses plus gros transferts en Ligue 1.

Il pourrait devenir le deuxième plus gros transfert parisien en Ligue 1

Si le LOSC pourrait se résoudre à lâcher sa pépite pour moins de 90M€, la barre des 50M€ devrait être atteinte sans trop de difficulté cet hiver ou bien l’été prochain comme l'explique La Voix du Nord . De quoi potentiellement faire de Leny Yoro le plus gros transfert du PSG en Ligue 1 derrière Kylian Mbappé, arrivé à l’été 2017 sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 180M€ et levée l’année suivante. Depuis, Bradley Barcola s’est hissé à la deuxième place du classement avec son transfert à 45M€ l’été dernier en provenance de l’OL, devançant Hugo Ekitike, dont l’option d’achat à 28,5M€ (hors bonus) a elle aussi été levée lors du précédent mercato estival. Il faut ensuite remonter à l’été 2015 et au recrutement de Layvin Kurzawa depuis l’AS Monaco pour 25M€. Renato Sanches et Lucas Digne complètent le top 5, deux joueurs que le PSG avait déjà acheté au LOSC pour 15M€ chacun.

Classement des plus gros transferts du PSG en Ligue 1 :

1/ Kylian Mbappé : 180M€ (AS Monaco - 2018)

2/ Bradley Barcola : 45M€ (OL - 2023)

3/ Hugo Ekitike : 28,5M€ (Reims - 2023)

4/ Layvin Kurzawa : 25M€ (AS Monaco - 2015)

5/ Renato Sanches : 15M€ (LOSC - 2022)

/ Lucas Digne : 15M€ (LOSC - 2013)

7/ Kévin Gameiro : 11M€ (Lorient - 2011)

/ Pauleta : 11M€ (Bordeaux - 2003)

9/ Serge Aurier : 10M€ (Toulouse - 2015)

/ Jérôme Rothen : 10M€ (AS Monaco - 2004)