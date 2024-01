Mercato - OM : Griezmann, Mané… Ça fait marrer à Marseille !

Thibault Morlain

A Marseille, les fans de l’OM rêvent de voir débarquer des stars du ballon rond sur la Canebière. Régulièrement, certaines déclarations mettent le feu puisque nombreux ont été le grands joueurs à déclarer leur amour pour l’OM. Ce n’est toutefois pas pour autant qu’il ont rejoint Marseille. D’ailleurs, au sein du club phocéen, on préférerait rire de tout cela…

Grâce à sa gloire d’antan, l’OM est un club qui a fait rêver de nombreuses personnes. Aujourd’hui, certaines stars du football sont fans de Marseille et l’ont déjà clamé haut et fort. En effet, par le passé, Antoine Griezmann, Sadio Mané et d’autres ont fait part de leur amour pour l’OM. Des sorties qui vont visiblement bien rire en interne.

« Les dirigeants de l’OM en rigolent »

Journaliste pour RMC , Florent Germain a fait une confidence sur ces stars qui déclarent leur amour à l’OM. Lors de l’émission Rothen s’enflamme , il a alors avoué : « Les dirigeants de l’OM en rigolent de ces joueurs qui clament leur amour pour l’OM. De Sadio Mané à qui tu veux, Drogba, etc … ».

« Il y a toujours une réalité financière »