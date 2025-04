Longoria pète un câble, l’erreur fatale de l’OM

Axel Cornic

La saison de l’Olympique de Marseille a été marqué par une guerre assez surprenante contre l’arbitrage, qui a couté très cher aux dirigeants. Le directeur sportif Mehdi Benatia ainsi que le président Pablo Longoria ont été lourdement suspendus, avec de dernier qu’on ne reverra plus au bord d’un terrain de Ligue 1 au moins jusqu’à l’automne prochain.

C’est une trajectoire assez surprenante. Recruteur à l’Atalanta, puis responsable du recrutement à Sassuolo ainsi qu’à la Juventus, puis directeur sportif au FC Valence et à l’OM, Pablo Longoria a totalement changé de statut. Depuis février 2021, il est en effet devenu le président du club marseillais, avec des résultats plus ou moins bons.

« Je me demande si le métier de président lui plait vraiment »

Certains ne semblent pas vraiment convaincu par ce nouveau rôle qu’il occupe depuis un peu plus de quatre ans, avec notamment un ancien grand nom de l’OM. « Je me demande si le métier de président lui plait vraiment, parce que c’est un autre rôle. C’est la représentation et là, il est dans ce qu’il ne faut pas faire en tant que président » a déclaré Éric Di Meco, au micro de RMC Sport.

« Benatia a le droit de péter les plombs, mais le président est là pour calmer »

« Le match d’Auxerre a été le point culminant » a poursuivi l’ancien défenseur de l’OM, évoquant le craquage du président Longoria contre l’arbitrage lors de la défaite face à l’AJ Auxerre en février dernier (0-3), qui lui a valu une suspension de 15 matchs ferme. « Il aurait dû dire “On va dans le mauvais sens, ce n’est pas à nous de faire ça”. Peut-être que Benatia a le droit de péter les plombs, mais le président est là pour calmer ». Pour rappel, le directeur sportif Mehdi Benatia avait lui aussi critiqué l’arbitrage quelques semaines avant son président, écopant d’une suspension de trois mois ferme.