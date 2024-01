Mercato - PSG : Il annonce un problème pour Benzema avec le Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Partira, ne partira pas ? Le feuilleton Karim Benzema est lancé et devrait animer cette fin de mercato hivernal. Le buteur tricolore ne fermerait pas la porte à un départ d'Al-Ittihad lors de ce mois de janvier. Récemment, le PSG se serait renseigné sur sa situation, mais les tensions diplomatiques entre le Qatar et l'Arabie Saoudite pourraient réduire à néant ce dossier.

Jordan Henderson n'aura tenu que quelques mois. Recruté par l'Arabie Saoudite l'été dernier, le joueur anglais est retourné en Europe, à l'Ajax Amsterdam. L'ancien de Liverpool n'a jamais réussi à s'acclimater. Ce départ pourrait être le premier d'une longue série. Comme l'a laissé entendre Aymeric Laporte, beaucoup de joueurs seraient déçus de leur situation, à commencer par Karim Benzema. Mécontent, le joueur français pourrait quitter Al-Ittihad selon la presse espagnole.





Mercato : Réunion au sommet pour le transfert de Benzema https://t.co/hOWPfjebES pic.twitter.com/6ms87Ua92i — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

Le transfert de Benzema plombé par les tensions entre le Qatar et l'Arabie Saoudite ?

Un retour sur le vieux continent n'est pas exclu. L'OL, Arsenal et Manchester United auraient entamé des discussions avec son clan. Selon Sports Zone, le PSG aurait également pris la température dans ce dossier. Mais un accord a peu de chances d'être trouvé comme l'indique Jacques Faty. Au micro de l' After Foot, il a annoncé que les tensions diplomatiques entre le Qatar et l'Arabie Saoudite pourraient se répercuter sur ce dossier. Les deux pays étant dans l'incapacité de dialoguer, l'opération Benzema pourrait ne jamais voir le jour, malgré les efforts de Nasser Al-Khelaïfi ces derniers jours.

Benzema sort du silence