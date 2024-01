Mercato : L'OL a une première réponse pour Benzema !

Thibault Morlain

Après seulement quelques mois en Arabie saoudite, Karim Benzema voudrait déjà s’en aller. N’étant pas le plus heureux avec Al-Ittihad, le Ballon d’Or 2022 aurait réclamé un bon de sortie en ce mercato hivernal. Pour aller où ? Alors que l’OL rêve depuis un moment du retour de son enfant prodige, John Textor se pencherait sur le dossier. Toutefois, revoir Benzema à Lyon serait soumis à certaines conditions.

Formé à l’OL, Karim Benzema avait rejoint le Real Madrid en 2009. Depuis, le Ballon d’Or 2022 est devenu l’un des meilleurs buteurs du monde, de quoi faire rêver plusieurs fans des Gones. En effet, sur les bords du Rhône, on imagine depuis plusieurs années maintenant Benzema revenir à l’OL pour y terminer sa carrière. Le fait est que l’été dernier, KB9 s’est envolé pour l’Arabie Saoudite et Al-Ittihad. Mais voilà qu’une opportunité se présente pour l’OL et John Textor puisque Benzema aurait réclamé son départ en ce mercato hivernal.

Ça s’annonce compliqué pour revoir Benzema à l’OL

Pourrait-on alors réellement revoir Karim Benzema à l’OL ? L’idée circule en ce mois de janvier, mais cela serait loin d’être simple. Selon les informations de Ben Jacobs, John Textor serait très chaud à l’idée de rapatrier Benzema à Lyon, mais pour réaliser cette volonté du patron des Gones, il faudrait que KB9 consente à une importante baisse de salaire. De plus, il faudrait qu’Al-Ittihad change d’avis à propos de Karim Benzema, pour qui il ne serait pas question qu’il parte.

Benzema en Premier League ?

Outre l’idée d’un retour à l’OL, Karim Benzema a également été annoncé du côté de la Premier League. Mais comme développé par Ben Jacobs, Al-Ittihad ferait savoir qu’il n’y aurait aucune discussion avec un club anglais. De plus, Arsenal n’aurait jamais pris contact pour Benzema tandis que des sources à Manchester United expliquerait qu’il n’y aurait pas un grand intérêt. Affaire à suivre…