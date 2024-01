Mercato : C'est déjà terminé pour Benzema ?

Amadou Diawara

En grande difficulté à Al Ittihad, Karim Benzema est annoncé sur le départ depuis le début du mercato hivernal. Toutefois, le buteur de 36 ans n'aurait aucune piste concrète pour le moment. D'ailleurs, plusieurs destinations sont déjà à exclure pour Karim Benzema : le Real Madrid, le PSG, l'OL et Chelsea.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2023, Karim Benzema prévoyait initialement de rempiler avec le Real Madrid. Toutefois, l'ancien international français a finalement décidé de claquer la porte du Santiago Bernabeu l'été dernier. En effet, Karim Benzema s'est engagé librement et gratuitement en faveur d'Al Ittihad, et ce, à la surprise générale.

Aucune offre pour Benzema

Depuis son arrivée à Al Ittihad, Karim Benzema est à la peine. Pas du tout épanoui en Arabie Saoudite, l'ancien numéro 9 et capitaine du Real Madrid est sous le feu des critiques à cause de ses performances moyennes. De surcroit, Karim Benzema est en froid avec son entraineur. Bloqué à l'Ile Maurice à cause d'un cyclone, le buteur de 36 ans a manqué la reprise des entrainements avec Al Ittihad. Pas convaincu par les explications de son joueur, Marcelo Gallardo l'a mis à l'écart de son groupe. Et il ne compterait pas le réintégrer pour le moment. Les joueurs d'Al Ittihad étant actuellement en stage de pré-saison à Dubaï. Pour toutes ces raisons, Karim Benzema est annoncé sur le départ cet hiver. Toutefois, le numéro 9 d'Al Ittihad n'aurait aucune piste concrète actuellement.

Benzema n'ira pas au PSG, à l'OL, au Real ou à Chelsea