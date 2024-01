Mercato - Real Madrid : Surprise, Karim Benzema veut revenir

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Karim Benzema a quitté le Real Madrid pour s'engager librement et gratuitement en faveur d'Al Ittihad. Six mois plus tard, le buteur français de 36 ans voudrait déjà claquer la porte du club saoudien et faire son retour dans le club présidé par Florentino Pérez.

Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema était parti pour prolonger avec le club merengue. Toutefois, le buteur de 36 ans a finalement préféré prendre le large. En effet, Karim Benzema a migré vers l'Arabie Saoudite pour s'engager librement et gratuitement en faveur d'Al Ittihad. Mais après seulement six mois dans son nouveau club, l'ancien international français voudrait déjà changer d'air.

Karim Benzema veut quitter Al Ittihad cet hiver

Pas du tout épanoui à Al Ittihad, Karim Benzema voudrait partir d'ici la fin du mercato hivernal. D'ailleurs, l'ancien pensionnaire de l'OL aurait déjà choisi sa prochaine destination : le Real Madrid.

Benzema a proposé ses services au Real Madrid