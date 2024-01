Mercato - OL : Il interpelle Benzema pour son retour à Lyon

Hugo Chirossel

Alors qu’il a rejoint Al-Ittihad l’été dernier à la fin de son contrat avec le Real Madrid, Karim Benzema pourrait déjà quitter l’Arabie Saoudite. L’OL aurait l’intention de profiter de la situation afin d’essayer de le faire revenir à Lyon, ce à quoi Jérôme Rothen ne croit pas du tout. Le consultant de RMC a invité l’attaquant de 35 ans à mettre fin aux rumeurs.

L’OL rêve d’un grand retour de Karim Benzema. Critiqué et en conflit avec son club, Al-Ittihad, en raison de son absence lors du stage de reprise, l’ancien capitaine du Real Madrid pourrait déjà quitter l’Arabie Saoudite. Comme indiqué par RMC Sport et The Athletic , l’OL veut en profiter et étudie la possibilité de le faire revenir à Lyon.

«C’est juste une affaire d’oseille»

Dans Rothen s’enflamme sur RMC , Jérôme Rothen a exprimé ses doutes quant à un potentiel retour de Karim Benzema à l’OL. « Si Lyon a raison de tenter le coup Benzema ? Non. Comment tu peux te dire qu’après l’Arabie saoudite, Karim Benzema va venir à Lyon dans ce contexte-là ? Si c’était un Lyon flamboyant, un Lyon qui vise le titre ou qui est en haut du tableau ou limite pour la Ligue des champions, pourquoi pas. Mais après ce qui s’est passé sur sa non prolongation à Madrid, pourquoi il a décidé d’aller là-bas, c’est juste une affaire d’oseille », a-t-il déclaré.

«J’aimerais bien que Karim Benzema prenne position»