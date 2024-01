Mercato - Benzema : La fin du calvaire grâce au football français ?

Arnaud De Kanel

Six mois après son arrivée en Arabie saoudite, Karim Benzema aurait déjà des envies d'ailleurs. L'attaquant français est dans la tourmente depuis plusieurs semaines, lui qui est actuellement écarté par Al-Ittihad. En plein calvaire, il pourrait retrouver le sourire en revenant aux sources puisque l'OL étudierait la faisabilité de l'opération.

Comme Cristiano Ronaldo avant lui, Karim Benzema a répondu favorablement aux sirènes de l'Arabie saoudite cet été. L'attaquant tricolore s'est engagé en faveur d'Al-Ittihad mais son aventure ne se passe pas comme il le souhaitait. Déçu des résultats de son équipe, le Ballon d'Or 2022 serait lassé et souhaiterait claquer la porte. L'OL se tient prêt.

Benzema en plein calvaire en Arabie saoudite

Karim Benzema est en difficulté sur le plan sportif avec Al-Ittihad. Ces derniers jours, la tension est montée entre le joueur et son club. Bloqué à l'Ile Maurice à cause d'un cyclone selon son entourage, il ne s'est pas présenté à la reprise et a été écarté du groupe. Un club français suivrait attentivement sa situation.

Retour à l'OL pour Benzema ?