Mercato : Cristiano Ronaldo vend la mèche pour son futur transfert

La rédaction

Arrivé dans le club saoudien d'Al-Nassr l'hiver dernier, Cristiano Ronaldo s'est refait une santé, lui qui a notamment fini meilleur buteur de l'année 2023. Alors qu'il est régulièrement annoncé pour retrouver le championnat portugais, CR7, formé au Sporting Portugal, a complètement fermé la porte à un départ.

Même en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo est une exception. Si de nombreuses stars du Vieux Continent, venues s'exiler dans le Golfe cet été, sont actuellement en pleine galère, le quintuple Ballon d'or a, lui, trouvé un nouvel élan depuis son transfert à Al-Nassr l'hiver dernier. Meilleur buteur de l'année 2023, l'international portugais (205 sélections) semble clairement se plaire dans son nouvel environnement, lui qui n'a pas manqué de vanter les qualités du championnat saoudien en marge de la cérémonie du Globe Soccer Awards ce vendredi.

Cristiano Ronaldo balance, une star le rejoint ! https://t.co/ApNravB7L4 pic.twitter.com/2SdYUAg4tP — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

«Revenir jouer dans le championnat portugais n'a pas de sens»

Mais depuis plusieurs années, Cristiano Ronaldo, proche du crépuscule de sa carrière, est pressenti pour retrouver le Sporting Portugal, son premier club. Mais, visiblement, le Portugais de 38 ans n'est pas emballé à l'idée de refouler les pelouses du championnat portugais. Dans des propos accordés à Record , l'ancien attaquant du Real Madrid a complètement fermé la porte à un départ. « Revenir jouer dans le championnat portugais n'a pas de sens. Dans quelques jours, j'aurai 39 ans et je jouerai cette saison restante et une autre année à Al-Nassr, ce qui est ce que je veux le plus ».

«La possibilité de jouer au Portugal est hors de question»