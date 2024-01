Mercato : Un coéquipier de Cristiano Ronaldo dézingue l'Arabie saoudite !

La rédaction

Au cours de l'été dernier, de nombreuses stars du vieux continent sont parties s'exiler en Arabie saoudite. Seulement, peu d'entre eux sont parvenus à s'adapter à leurs nouvelles vies. Selon Aymeric Laporte, coéquipier de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, les dirigeants saoudiens font preuve d'un certain manque de compréhension, contribuant ainsi à ce mal-être chez les joueurs.

Si Cristiano Ronaldo semble avoir retrouvé un second souffle depuis son transfert à Al-Nassr l'hiver dernier, d'autres têtes d'affiches du vieux continent, parties s'exiler en Arabie saoudite cet été, peinent toujours à trouver leurs repères. C'est le cas notamment de Karim Benzema, actuellement à Al-Ittihad, qui est loin de faire l'unanimité dans son nouveau club.

«Beaucoup de joueurs sont mécontents»

Au cours d'un entretien accordé au quotidien espagnol AS , Aymeric Laporte, coéquipier de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, s'est penché sur le sujet. « C’est un grand changement par rapport à l’Europe, mais en fin de compte, c’est une question d’adaptation. Ils ne nous ont pas facilité la tâche. En fait, beaucoup de joueurs sont mécontents, mais nous y travaillons tous les jours, nous négocions pour ainsi dire, et nous verrons si les choses s’améliorent un peu. Peut-être qu’ils ne sont pas habitués à cela et qu’ils doivent s’adapter à un peu plus de sérieux » , a détaillé l'international espagnol (26 sélections).

«En d’autres termes, ils n’en font qu’à leur tête»