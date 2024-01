Mercato : Fake news sur Benzema ?

Thomas Bourseau

Seulement une demi-saison après son arrivée du Real Madrid, Karim Benzema semblerait revenir en Europe où il fait tourner bien des têtes et notamment en Premier League. Cependant, il n’y aurait rien de concret à l’instant T d’autant plus qu’en parallèle, Al-Ittihad ne lui confierait pas de bon de sortie.

Karim Benzema fait beaucoup parler de lui pendant ce mercato hivernal. Ne se trouvant pas dans une situation sportive idéale à Al-Ittihad, le Ballon d’or 2022 semblerait même caresser le désir de renouer avec le football européen.

Mensonge en Angleterre pour Benzema ?

Un retour à l’OL ? L’entraîneur Pierre Sage en a parlé dernièrement et selon le journaliste Jonathan Johnson, son club formateur serait l’une des destinations favorites de Karim Benzema à l’instant T. Mais qu’en est-il de la Premier League ? Ces derniers jours, le nom de Benzema a été lié avec insistance à Arsenal et à Chelsea. L’occasion pour Fabrizio Romano de faire un point sur CaughtOffside ce samedi. « Nous verrons ce qu'il en est dans les prochains jours et ce qu'il adviendra de Benzema. Pour l'instant, je n'ai pas connaissance d'un accord avancé ou de quoi que ce soit de concret avec un club anglais - y compris avec Arsenal, malgré les diverses rumeurs ».

«Comment pouvez-vous dire non à Benzema ?»

Karim Benzema a été interpellé par deux anciens joueurs de Manchester United dernièrement : Louis Saha et Rio Ferdinand. L’ex-défenseur des Red Devils et de la sélection anglaise a communiqué le message suivant sur sa chaîne YouTube cette semaine au sujet de l’éventuel recrutement de Benzema à United. « Comment pouvez-vous dire non à Benzema ? Comment peux-tu dire non à cette signature ? Cela remonte au passé, à ce que nous faisions auparavant. Nous l’avons fait avec Cristiano Ronaldo, Falcao, Cavani ou Ibrahimovic. Une personne qui en aurait plus que quiconque besoin en ce moment est Rasmus Hojlund. Hojlund a besoin de quelqu’un pour l’observer et apprendre. Je me souviens de l’arrivée de Danny Welbeck dans l’équipe première, il admirait Cristiano, Rooney et Tevez. Diego Forlán a appris d’Ole Gunnar Solskjaer et de Ruud van Nistelrooy ».

Al-Ittihad ferme la porte à un départ de Benzema