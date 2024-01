Mercato : Le prochain challenge de Benzema déjà connu ?

Thomas Bourseau

Et si Karim Benzema pliait déjà bagage en Arabie saoudite ? La presse anglaise a confirmé les envies d’ailleurs du Ballon d’or 2022. Et il semblerait que Chelsea et Arsenal soient de sérieuses destinations pour l’attaquant d’Al-Ittihad pendant ce mercato hivernal. Pour autant, les dirigeants du club de Djeddah pourraient tout faire capoter.

Karim Benzema ne semble plus souhaiter poursuivre à Al-Ittihad. Surnommé le « fils de la défaite » par certains supporters du club saoudien de Djeddah, le projet de Karim Benzema serait de quitter l’Arabie saoudite dans les prochains jours de mercato hivernal. D’ailleurs, selon The Evening Standard , Benzema en aurait déjà fait part en coulisses de ses envies de départ ce mois-ci.

La Premier League s’agite pour Karim Benzema !

De quoi mettre en alerte rouge certains clubs de Premier League comme le média l’affirme par le biais de son journaliste Nizaar Kinsella. Chelsea et Arsenal seraient de potentielles destinations. Et ce n’est pas TeamTALK qui dira le contraire. Passé par la Ligue 1 et la Liga avant la Saudi Pro League, Karim Benzema pourrait tenter sa chance en Premier League à 36 ans.

Al-Ittihad prêt à s’opposer au projet de Benzema ?