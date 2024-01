Mercato : Karim Benzema se fait déjà recaler !

Thomas Bourseau

Le feuilleton Karim Benzema pourrait animer cette fin de mercato hivernal. Et pour cause, le Ballon d’or 2022 cultiverait le désir de quitter Al-Ittihad et la Saudi Pro League. La Premier League semblerait être une possibilité pour l’ancien joueur du Real Madrid, mais Chelsea lui fermerait d’ores et déjà la porte.

Karim Benzema a fêté ses 36 ans en décembre dernier. Néanmoins, contrairement aux années précédentes, Benzema n’était pas dans son cocon à Madrid. Ayant quitté le Real Madrid pour Al-Ittihad à la dernière intersaison, le Ballon d’or 2022 ne vit pas le meilleur moment de sa carrière.

Benzema en route vers la Premier League

Surnommé « le fils de la défaite » par certains groupes de supporters d’Al-Ittihad, Karim Benzema aimerait quitter l’Arabie saoudite selon Marca et différents médias qui affirment tous que l’objectif de l’attaquant français serait de retrouver le football européen. ESPN est même allé plus loin mercredi soir en dévoilant que Benzema aurait la cote en Premier League et tout particulièrement du côté de Chelsea.

Chelsea dirait non à Benzema