Mercato : Benzema annoncé pour remplacer un ancien de l'OM

Axel Cornic

Parti en Arabie Saoudite l’été dernier, comme des nombreuses autres stars européennes, Karim Benzema ne semble pas vraiment satisfait. Ainsi, un nouveau départ est évoqué pour la star française en ce mercato hivernal et il pourrait bien rebondir dans un tout nouveau championnat... au grand dam d’un ancien joueur de l’Olympique de Marseille !

Que se passe-t-il avec Karim Benzema ? Après avoir tout gagné avec le Real Madrid, l’attaquant français a décidé de se lancer un nouveau défi dans la Saudi Pro League, qui a réussi à attirer des nombreuses stars récemment. Sauf que pour le moment, Benzema ne semble pas vraiment satisfait.

Mercato - OM : Benatia boucle un transfert, Longoria fixe ses conditions https://t.co/9j9Chzk5AZ pic.twitter.com/4h44SKQDeC — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Quel club pour Karim Benzema ?

Ses prestations avec Al-Ittihad laissent à désirer et le joueur lui-même en aurait assez de l’Arabie Saoudite, rêvant donc d’un retour en Europe à 36 ans. Un retour à l’OL, son club formateur, a évidemment été évoqué mais d’autres pistes se sont ouvertes comme par exemple celle menant au PSG ou encore à Manchester United.

« Si Sanchez part, Benzema à l’Inter est une possibilité »