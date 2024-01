Mercato - PSG : Mbappé annonce un transfert inattendu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que son contrat avec le PSG arrivera à expiration en juin prochain, Kylian Mbappé suscite énormément d’interrogations quant à son avenir. Et en attendant de savoir s’il prolongera ou s’il rejoindra le Real Madrid libre en fin de saison, l’attaquant tricolore a fait une annonce troublante sur un départ loin d’Europe pour la suite de sa carrière.

Le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein au PSG ! Comme ce fut le cas en 2022, le capitaine de l’équipe de France arrivera au terme de son contrat à l’issue de la saison, et le Real Madrid semble continuer son forcing afin de le récupérer libre à cette échéance. Lors de ses dernières sorties médiatiques à ce sujet, Mbappé assurait que son choix n’était pas encore arrêté. Mais quoiqu’il en soit, la star du PSG annonce d’ores et déjà qu’elle ne fera pas l’intégralité de sa carrière au Parc des Princes.

« À un moment ce sera à mon tour de partir »

Interrogé par GQ , Mbappé évoque l’exode massif d’ancienne grandes stars du football européen comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema, qui sont récemment partis en MLS ou en Arabie Saoudite. Et l’attaquant du PSG se réserve le même sort au cours de sa carrière : « Beaucoup de grands joueurs qui ont marqué l’histoire du football ont quitté l’Europe cet été et nous entrons dans une nouvelle ère du football. C’est le cycle normal de ce sport et à un moment ce sera à mon tour de partir. Ces changements ne me préoccupent pas et je pense simplement à poursuivre ma carrière en suivant mon propre chemin », indique l’attaquant du PSG.

Quelle destination exotique pour Mbappé ?

En clair, Kylian Mbappé quittera un jour le PSG et même l’Europe pour tenter un challenge plus exotique dans un autre continent. Reste à savoir quelle destination sera porté son choix, alors que le club saoudien d’Al-Hilal n’avait pas hésité à mettre le paquet pour le recruter l’été dernier avec une offre estimée à 300M€.