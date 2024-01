Mercato - PSG : Grosse surprise pour le prochain club de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans le dossier Kylian Mbappé, il est surtout question d'un départ au Real Madrid. Mais à en croire la presse anglaise, il ne faut pas encore exclure Liverpool de l'équation. Les Reds n'ont pas encore accéléré, mais surveillent la situation de loin. Jürgen Klopp apprécie son profil et pourrait lancer son offensive, si l'occasion se présente.

L'ultimatum fixé par le Real Madrid n'aura servi à rien, si ce n'est provoquer encore plus d'agitation, dans un dossier Kylian Mbappé qui monopolise l'actualité en cette période de mercato. Evidemment, le joueur du PSG ne sera pas transféré durant ce mois de janvier, mais rien ne dit qu'il prolongera son contraire. Selon le journaliste Ramon Alvarez de Mon, la situation serait même défavorable au PSG. « Au PSG , il y a l'intuition que Mbappé va partir » a confié celui qui intervient sur Radio Marca.

PSG : Malaise avec Mbappé, le coupable désigné ? https://t.co/CcfXkecjPM pic.twitter.com/5QHaq8GuUK — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

Le Real Madrid annoncé sur les traces de Mbappé

Evidemment en Espagne, le futur de Mbappé fait les gros titres Rien de surprenant puisque le Real Madrid s'avance comme l'un des grands favoris pour accueillir le joueur parisien, malgré les présences dan son groupe de Vinicius Jr, de Rodrygo et prochainement d'Endrick. Selon les informations de Caught Offside , aucun accord n'aurait encore été trouvé. Et tant que les deux parties ne se sont pas serrées la main, les autres prétendants conservent un espoir.

Liverpool toujours en course pour le récupérer