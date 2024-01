Mercato - PSG : Un gros sacrifice est réclamé à Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La donne a changé. En deux ans, le Real Madrid a changé de position dans le dossier Kylian Mbappé. Les prestations XXL de Vinicius Jr et Jude Bellingham, conjuguées à l'arrivée prochaine d'Endrick rendent le transfert du Français moins urgent. Désormais, la formation merengue est en position de force et n'hésiterait pas à poser ses exigences au clan Mbappé.

Entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, c'est je t'aime moi non plus. Les deux parties se draguent depuis plusieurs années, sans pouvoir conclure. La patience du club espagnol en a été ébranlée. Il y a encore deux ans, Mbappé était attendu comme le messie à Madrid. Mais le club merengue a très vite changé son fusil d'épaule. Lassé, la Casa Blanca réclame des efforts à l'international français du PSG, notamment sur le plan financier, pour rejoindre la Liga.

Le Real Madrid pose un nouveau ultimatum à Mbappé

« Le Real Madrid n'acceptera la signature de Mbappé que si la mère ou l'avocat appelle le Real Madrid et dit que sur les 25 millions d'euros qui ont été offerts au joueur dans l'offre de 2022, le joueur n’en demandera que 15 millions nets par saison; et cela va être impossible. Le Real Madrid ne lui fera pas d'offre supplémentaire » a confié Siro Lopez au micro de la Cadena COPE . Les performances de Vinicius Jr et de Jude Bellingham ne sont pas non plus étrangères à ce changement de situation.

Mbappé ne serait plus une priorité