Mercato - PSG : Surprise, Kylian Mbappé annonce déjà son départ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A 25 ans, Kylian Mbappé est à un tournant de sa carrière alors que son contrat avec le PSG arrive à expiration à l’issue de la saison. Le Real Madrid apparaît encore comme favori en cas de départ de l’international français qui laisse planer le doute pour son avenir à court terme En revanche, celui-ci semble avoir une idée précise de l’évolution de sa carrière.

Que va décider Kylian Mbappé pour son avenir ? Le suspense dure alors que le contrat de l’international français avec le PSG court jusqu’à la fin de la saison. Pour l’heure, le joueur comme son entourage affirme qu’aucune décision n’est prise, alors que le Real Madrid souhaite être rapidement fixé pour ne pas vivre la même déconvenue qu’en 2022. Bien que favorite en cas de départ, la Casa Blanc a n’est pas la seule à apparaître comme une destination plausible pour Kylian Mbappé, alors que Liverpool est également à l’affût. L’Arabie saoudite, aussi, a été citée parmi les prétendants l’été dernier, un point de chute qui pourrait convenir au capitaine des Bleus dans les années à avenir.

Mercato - PSG : Mbappé reçoit une offre légendaire à Paris https://t.co/2LNBhIS8Br pic.twitter.com/x7Hl5O6hrJ — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Mbappé prêt à suivre Ronaldo et Messi ?

Alors de grands noms ont quitté l’Europe ces derniers mois pour s’envoler vers l’Arabie saoudite ou bien les Etats-Unis, désireux de devenir des acteurs importants du ballon rond, à l’instar de Neymar (Al-Hilal), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ou Lionel Messi (Inter Miami), Kylian Mbappé affirme dans un entretien accordé à GQ qu’il suivra la même voie à un moment précis de sa carrière.

« Beaucoup de grands joueurs ont quitté l’Europe cet été. (…) A un moment ce sera à mon tour de partir »