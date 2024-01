Mercato - PSG : Mbappé reçoit une offre légendaire à Paris

Benjamin Labrousse

Libre de tout contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait définitivement quitter le PSG. Cependant, le club parisien est prêt à sortir le chéquier pour conserver sa star. Selon les informations de Daniel Riolo, Paris serait disposé à offrir une somme légendaire à Mbappé. Une offre plus que conséquente, sur laquelle les plus gros prétendants du joueur ne pourraient pas s’aligner.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? Libre de s’engager en faveur de n’importe quel club depuis le 1er janvier dernier, l’attaquant de 25 ans laisse planer le doute sur son avenir. Comme vous l’a révélé le10sport.com le 8 janvier dernier, Mbappé n’est pas pressé pour trancher quant à sa future destination, alors que sa décision pourrait être prise au printemps prochain...Quoi qu’il en soit, le PSG n’est pas disposé à rester inactif dans ce dossier. Récemment, Daniel Riolo a fait état d’une offre légendaire de la part du club parisien à l’égard de son numéro 7.

« Un truc jamais vu qui dépassera de beaucoup les 100M€ par saison »

« Dans cette histoire avec Mbappé, il faut avoir les idées claires. On a d'un côté une offre pour qu'il prolonge qui est la Rome antique, la Grèce antique, et les pyramides d'Egypte données à un joueur » , a déclaré Daniel Riolo au micro de l’After Foot . « Un truc jamais vu qui dépassera de beaucoup les 100M€ par saison. Donc un truc sur lequel aucun club ne pourra jamais s'aligner. Ce sera avec des avantages pour le frérot, pour la famille, pour tout le monde... l'agence de joueurs que veut monter la maman. Franchement c'est un truc incroyable (...) Ce qui est proposé à Mbappé par le PSG, c'est hallucinant » .

Le Real Madrid et Liverpool dépassés par l’offre légendaire du PSG