Mercato - PSG : Un transfert à 90M€ relancé par le Real Madrid ?

Pierrick Levallet

À la recherche d'un nouveau défenseur central après Lucas Beraldo, le PSG explore plusieurs pistes en Ligue 1. Le club de la capitale a des vues pour Leny Yoro. Le LOSC réclame cependant 90M€ pour son joueur de 18 ans. Ce dernier aurait d'ailleurs l'Europe à ses pieds. Même le Real Madrid commencerait à s'intéresser au crack lillois.

Mercato - PSG : Ronaldo se lâche sur l'avenir de Mbappé https://t.co/jDLFW4gDhj pic.twitter.com/Oor2eY7C1R — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

L'Europe s'affole pour Leny Yoro

En plus du PSG, Chelsea, Manchester United et l’Atlético de Madrid seraient intéressés par les services de Leny Yoro. Une grande bataille semble se préparer pour le défenseur du LOSC. Et un autre cador européen pourrait bien se joindre à la danse.

Le Real Madrid à l'affût ?