Mercato - PSG : Tout est relancé pour ce crack à 60M€ ?

Benjamin Labrousse

Le mercato du PSG a été marqué par le recrutement d’un grand talent en la personne de Lucas Beraldo. Si dans le même temps, les dirigeants parisiens finalisent l’arrivée de Gabriel Moscardo, Paris pourrait avoir trouvé sa nouvelle pépite. En 2022, le PSG avait transmis une offre de 93M€ à Palmeiras pour Endrick et Estevão William. Si l’attaquant a préféré opter pour une arrivée au Real Madrid, rien n’est encore jouer pour l’avenir du second.

Le PSG s’intéresse à Estevão William

Ailier de 16 ans, Estevão William attise les convoitises des plus grands clubs européens. Comme l’indique Mundo Deportivo , en plus du PSG, le FC Barcelone, Chelsea, Arsenal, ou encore Manchester United suivent la situation du crack de Palmeiras avec attention. Récemment, celui dont le surnom est « Messinho » affirmait vouloir rejoindre le Barça, qui tiendrait la corde dans ce dossier.

Le PSG n’a pas dit son dernier mot pour ce crack brésilien