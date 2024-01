Mercato - OM : Cinq transferts en préparation à Marseille ?

Hugo Chirossel

Après avoir accueilli sa deuxième recrue du mercato hivernale en la personne d’Ulisses Garcia, l’OM est sur le point de boucler son troisième transfert. Il devrait s’agir de Faris Moumbagna, pour qui un accord a été trouvé avec son club, le FK Bodø/Glimt. Désormais c’est dans le sens des départs qu’il pourrait y avoir du mouvement à Marseille.

Et de trois. Après Jean Onana et Ulisses Garcia, dont l’arrivée a été officialisée ce mardi, l’OM devrait s’attacher les services du Faris Moumbagna. Comme indiqué par RMC Sport , un accord a été trouvé avec le FK Bodø/Glimt pour le transfert de l’international camerounais (3 sélections), actuellement à la CAN.

Moumbagna arrive, c’est fini pour Vitinha ?

Sauf retournement de situation, Faris Moumbagna devrait donc devenir la troisième recrue de l’OM lors de ce mercato hivernal. Si ça bouge dans le sens des arrivées, qu’en est-il des départs ? L’arrivée de l’attaquant de 23 ans pourrait définitivement marquer la fin de l’histoire entre Marseille et Vitinha.

Cinq départs à prévoir à l’OM ?