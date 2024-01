Mercato - OM : Un attaquant arrive, c’est terminé pour ce transfert record ?

Hugo Chirossel

Après avoir recruté un milieu de terrain et un latéral gauche, l’OM va s’offrir un attaquant en la personne de Faris Moumbagna. Ce dernier va débarquer en provenance du FK Bodø/Glimt dans le cadre d’un transfert estimé à 8M€. L’arrivée de l’international camerounais pourrait définitivement pousser Vitinha vers la sortie.

Un milieu de terrain, un latéral gauche, et maintenant un attaquant ? Le mercato est en train de s'accélérer à Marseille. La semaine dernière, l’OM a présenté sa première recrue hivernale, Jean Onana. Ce mardi, c’est Ulisses Garcia qui est arrivé en provenance des Young Boys de Berne. Le latéral gauche de 28 ans s’est engagé pour quatre ans et demi et son transfert a été officialisé dans la journée.

OM : En plein calvaire, il lâche une annonce en privé https://t.co/l2nUaLuTc2 pic.twitter.com/plthRhw0ki — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

L’OM va recruter Moumbagna contre 8M€

Et désormais, c’est un attaquant qui est sur le point d’être recruté par l’OM. Comme indiqué par RMC Sport , les dirigeants marseillais ont trouvé un accord avec le FK Bodø/Glimt pour le transfert de Faris Moumbagna, estimé à 8M€. Âgé de 23 ans, l’international camerounais (3 sélections), qui participe actuellement à la CAN, devrait lui aussi parapher un contrat de quatre ans et demi à Marseille. Mais cela pose tout de même une question : qu’en est-il de Vitinha ?

Quid de Vitinha ?