Mercato - FC Nantes : Un transfert express bouclé, il dévoile les coulisses

Pas très à l’aise du côté de l’Angleterre et de Sheffield United, Bénie Traorié a décidé de s’offrir un nouveau défi lors de ce mercato hivernal. L’attaquant ivoirien s’est alors envolé pour le FC Nantes qui cherchait à se renforcer offensivement. Traoré a ainsi rejoindre l’effectif de Jocelyn Gourvennec et visiblement, il n’a pas mis longtemps pour se décider à signer pour les Canaris.

Au FC Nantes, on a bougé rapidement sur ce mercato hivernal. Alors que les Canaris avaient besoin d’attaquants, ils ont réussi à obtenir les prêts de Tino Kadewere et Bénie Traoré. Ce dernier est arrivé en provenance de Sheffield United. Le voilà aujourd’hui à Nantes et l’Ivoirien en a dit plus sur son arrivée au sein groupe de Jocelyn Gourvennec en ce mois de janvier.

« Avec le FC Nantes, ça s’est fait très rapidement »

Arrivé au FC Nantes au début de ce mercato hivernal, Bénie Traoré était présenté à la presse ce mardi. L’occasion pour le protégé de Jocelyn Gourvennec d’évoquer son choix de quitter l’Angleterre pour rejoindre les Canaris : « J’attendais quelque chose parce que ça devenait compliqué pour moi du côté de Sheffield. Pour un jeune joueur comme moi, il fallait que j’ai du temps de jeu. Avec le FC Nantes, ça s’est fait très rapidement. J’ai eu le coach Gourvennec au téléphone. J’ai été ici en 2019 avec les jeunes, j’avais passé un test. Signer à Nantes, c’était aussi une opportunité à saisir. Mon adaptation ? Je me sens bien ici, les gens sont adorables et tout se passe bien. Oui, j’ai été vraiment bien accueilli ! ».

Traoré de retour au FC Nantes