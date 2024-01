Mercato - FC Nantes : Un attaquant «atypique» est arrivé  

Thibault Morlain

Très actif à l’ouverture du marché des transferts, le FC Nantes a notamment renforcé son secteur offensif avec les arrivées de Tino Kadewere et de Bénie Traoré. Ce dernier est arrivé en provenance de Sheffield United dans le cadre d’un prêt. L’Ivoirien est donc désormais un joueur des Canaris, pour le plus grand bonheur de Jocelyn Gourvennec qui s’est confié sur l’arrivée de Traoré.

Avec les départs de Mostafa Mohamed et Moses Simon à la CAN, le FC Nantes avait besoin de recruter en attaque en ce mois de janvier. Ça a été chose faite avec les arrivées de Tino Kadewere et Bénie Traoré. Alors que le premier cité a été prêté par l’OL, le second a lui été cédé par Sheffield United. Traoré était d’ailleurs présenté à la presse ce mardi, l’occasion pour Jocelyn Goyrvennec d’évoquer l’arrivée du nouvel attaquant du FC Nantes.



« Bénie est un profil différent, atypique et donc forcément intéressant »

« On a su qu’il y avait la possibilité qu’il sorte de Sheffield United. Bénie est un profil différent, atypique et donc forcément intéressant car complémentaire de ce qu’on avait. Il a marqué beaucoup de buts en Suède, a déjà changé de pays une fois et s’est adapté à un nouveau pays, une nouvelle langue et un nouveau championnat. Il l’a fait également cet été une deuxième fois, en rejoignant l’Angleterre et la Premier League. Il a cette capacité d’adaptation, notamment avec la langue française parce qu’il a été très bien formé à l’ASEC, à Abidjan », a d’abord confié l’entraîneur du FC Nantes.

« Il cochait pas mal de cases sur ce qu’on voulait »