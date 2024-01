Mercato - OM : Le FC Nantes prêt à envoyer un joueur à Marseille ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau rebondissement dans le dossier Jaouen Hadjam. Le joueur était sur le point de rejoindre le Standard de Liège, puis les Young Boys Berne sous la forme d'un prêt. Mais les dirigeants nantais auraient décidé de bloquer son départ, en attendant une offre de transfert sec. Intéressé, l'OM continue de suivre ce dossier à distance.

Jaouen Hadjam vit un mois de janvier bien agité. Proche du Standard de Liège il y a encore quelques heurs, le joueur du FC Nantes s'était rapproché, ces dernières heures, des Young Boys Berne, à la recherche d'un remplaçant à Ulisses Garcia, en partance pour l'OM.

Le FC Nantes bloque le prêt d'Hadjam

Mais ce mardi, Foot Mercato annonce que les responsables du FC Nantes aurait bloqué son départ. Tout comme pour Fabien Centonze, les Canaris ne voudraient pas entendre parler d'un prêt et réclameraient un transfert sec. De quoi faire douter le club suisse et relancer complètement ce dossier.

L'OM en plan B ?