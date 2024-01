Mercato - OM : Ce joueur prépare un sale coup à Marseille

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec l'OM, Pape Gueye peut négocier un transfert libre et gratuit avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Malheureusement pour le club phocéen, l'international sénégalais voudrait profiter de la situation pour parapher le bail le plus lucratif possible et obtenir une prime à la signature XXL.

Arrivé à l'OM lors de l'été 2020, Pape Gueye pourrait claquer la porte après avoir passé quatre saisons à Marseille. En fin de contrat le 30 juin, le milieu de terrain de 24 ans changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne rempile pas d'ici-là. D'ailleurs, Pape Gueye peut déjà négocier un transfert à 0€ avec l'écurie de son choix depuis le 1er juillet.

L'OM essaie de prolonger Pape Gueye

Conscient de la situation de Pape Gueye, l'OM refuserait de le laisser filer librement et gratuitement à l'issue de cette saison. Ainsi, pour ne pas revivre la même mésaventure qu'avec Boubacar Kamara (parti pour 0€ à Aston Villa en à l'été 2022), Mehdi Benatia « a dessiné un rôle prépondérant dans le futur OM lors d'un échange avec » l'international sénégalais en décembre d'après L'Equipe .

Pape Gueye veut signer un contrat XXL

De son côté, Pape Gueye voudrait profiter de sa situation contractuelle pour signer un contrat avec le salaire le plus élevé possible. En prime, le numéro 22 de l'OM voudrait recevoir une prime à la signature XXL.