Mercato - PSG : Mbappé reçoit une offre «hallucinante» !

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé affole déjà le mercato. Son choix est très attendu, et il pourrait même prochainement annoncer sa décision. Deux options semblent encore d'actualité à savoir un départ libre vers le Real Madrid ou une nouvelle prolongation de contrat. Et le PSG aurait sorti le grand jeu.

Que va décider Kylian Mbappé ? C'est la question que se posent tous les fans de football. Et pour cause, alors que son contrat arrive à échéance en juin prochain, le capitaine de l'équipe de France est autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. C'était d'ailleurs déjà le cas en 2022, mais Kylian Mbappé avait alors choisi de prolonger avec le PSG. Une option qui reste encore possible pour cette année, et le club de la capitale se donne même les moyens d'y parvenir avec une offre colossale que dévoile Daniel Riolo.

«Ce qui est proposé à Mbappé par le PSG, c'est hallucinant»

« Dans cette histoire avec Mbappé, il faut avoir les idées claires. On a d'un côté une offre pour qu'il prolonge qui est la Rome antique, la Grèce antique, et les pyramides d'Egypte données à un joueur. Un truc jamais vu qui dépassera de beaucoup les 100 millions par saison. Donc un truc sur lequel aucun club ne pourra jamais s'aligner. Ce sera avec des avantages pour le frérot, pour la famille, pour tout le monde... l'agence de joueurs que veut monter la maman. Franchement c'est un truc incroyable (...) Ce qui est proposé à Mbappé par le PSG, c'est hallucinant », assure le journaliste de RMC au micro de l' After Foot .

Mbappé recale le PSG ?

Reste désormais à savoir si cette offre historique va faire craquer Kylian Mbappé. Comme en 2022, le PSG a transmis une offre largement supérieur a celle du Real Madrid sur le plan salarial. Néanmoins, selon les informations d'Abdellah Boulma, le capitaine de l'équipe de France devrait cette fois-ci choisir de signer en Espagne. Le journaliste révélait effectivement que Kylian Mbappé avait décidé de rejoindre le Real Madrid.