Mercato - PSG : Il l’annonce, Mbappé va recaler Al-Khelaïfi !

Nasser Al-Khelaïfi ne s’en est pas caché la semaine dernière par le biais de différentes entrevues dans la presse : le président du PSG veut conserver Kylian Mbappé malgré l’expiration de son contrat en juin prochain. Selon le journaliste Abdellah Boulma, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain aurait décidé de ne pas prolonger à Paris.

Le PSG n’est pas en passe de boucler la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Certes, le10sport.com vous a confié le 8 janvier dernier qu’aucune décision n’avait été prise par le meilleur buteur de l’histoire du PSG, et surtout pas un accord de principe avec le Real Madrid contrairement à ce que Foot Mercato l’avançait quelques heures plus tôt.

Mbappé aurait décidé de ne pas rester au PSG !

Selon les informations communiquées par le journaliste Abdellah Boulma sur son compte X , il n’y a bel et bien eu aucune communication de la part de Kylian Mbappé ou de son clan concernant son avenir envers les dirigeants du Paris Saint-Germain. Cependant, il se trouve que le capitaine de l’équipe de France ne devrait finalement pas empiler sur une huitième saison au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Al-Khelaïfi : «Je veux le garder, à 100 %»

La semaine dernière, par le biais de diverses interviews effectuées avec les médias français, Nasser Al-Khelaïfi se montrait clair concernant la situation contractuelle de Kylian Mbappé, agent libre le 30 juin prochain à l’instant T. « Il a été très clair après le Trophée des champions et l’a dit lui-même : nous avons un accord. Je le considère comme un membre de ma famille et je le protège. Il est le meilleur joueur du monde et je ne vais pas cacher que je veux le garder, à 100 % ». a déclaré le président du PSG au Parisien .

Le PSG a fait son deuil ?