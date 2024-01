Mercato - PSG : Benzema à Paris ? La nouvelle annonce

Thibault Morlain

Alors que le cas Karim Benzema à Al-Ittihad fait beaucoup parler, son avenir est au coeur des rumeurs. Pourrait-il déjà quitter l'Arabie Saoudite après seulement 6 mois ? Selon certains, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, rêverait d'accueillir Benzema. Mais visiblement, on serait encore loin d'un départ pour KB9.

Si on parle beaucoup de l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain et d'un défenseur central au PSG cet hiver, Nasser Al-Khelaïfi aurait lui un autre rêve. En effet, comme révélé ces derniers jours par Sports Zone , le président parisien aurait l'envie d'accueillir Karim Benzema dans le cadre d'un prêt de 6 mois. Le Ballon d'Or 2022 quittera-t-il déjà l'Arabie Saoudite et Al-Ittihad ?

Mercato - PSG : Benzema, le rêve d’Al-Khelaïfi se précise ? https://t.co/RRVImWUkpe pic.twitter.com/CZEe7Edyui — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Benzema sur le départ ?

Pour CaughtOffside , Fabrizio Romano a fait un point sur l'avenir de Karim Benzema et les nombreuses rumeurs concernant l'ancien numéro 9 du Real Madrid. Le journaliste italien a alors expliqué : « Un nom a été lié à un départ d'Arabie Saoudite, c'est Karim Benzema. Il est seulement arrivé durant l'été, rejoignant Al-Ittihad. Je n'ai aucune information sur Benzema actuellement ».

Aucune négociation ?