Mercato - OM : Le prochain transfert déjà connu ?

Arnaud De Kanel

Ça s'agite du côté de l'OM ! Décimé par la CAN, le club phocéen compte profiter du mercato hivernal pour renforcer plusieurs postes. Alors que la signature de Jean Onana a été bouclée, la nouvelle priorité des dirigeants phocéens se situe au poste d'arrière gauche où deux nouveaux joueurs sont attendus.

Tenu en échec par Strasbourg vendredi, l'OM a encore montré ses limites. Gennaro Gattuso a du composer avec un effectif largement remanié et un banc rempli de jeunes joueurs inexpérimentés. L'effectif a perdu en qualité malgré plus de 50M€ dépensés l'été dernier et le poste de latéral gauche n'a pas été doublé. Le club phocéen va devoir s'activer dans les jours à venir, d'autant plus que Renan Lodi prend la direction de l'Arabie saoudite.



«C'est une des priorités dans la recherche du club»

Jeudi, Pablo Longoria s'est présenté face aux médias et il a assuré que la nouvelle priorité de l'OM était bien de recruter un latéral gauche. « On travaille sur différentes possibilités, notamment sur le poste d'arrière-gauche. C'est une des priorités dans la recherche du club, maintenant », a confié le président olympien. Et il fait bien de prioriser ce chantier puisque le côté gauche de la défense marseillaise sera vacant dans les prochaines heures. En effet, Renan Lodi est sur le point de s'engager à Al-Hilal pour 20M€.

Les pistes de l'OM à gauche