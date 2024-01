Mercato - OM : Le club de Neymar active son plan C à Marseille

Alexis Brunet

L'été est souvent mouvementé à Marseille, mais visiblement l'hiver aussi. Alors que Renan Lodi est arrivé il y a seulement quelques mois à l'OM, il serait déjà sur le départ. Le club d'Al Hilal, où évolue Neymar par exemple, serait sur le point de le recruter. Pourtant l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid était loin d'être le premier choix de la formation saoudienne pour le poste d'arrière gauche.

Pour le moment l'OM n'a enregistré qu'une arrivée lors du mercato hivernal. Jean Onana a débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Besiktas. Il viendra aider un effectif marseillais miné par les nombreux départs à la CAN. Mais Gennaro Gattuso attend encore d'autres renforts, mais pour le moment cela n'en prend pas le chemin.

Lodi devrait partir à Al Hilal

Actuellement c'est plus au niveau des départs que cela s'agite du côté de Marseille. En effet, Renan Lodi serait sur le point de quitter le sud de la France. Le Brésilien était arrivé l'été dernier à l'OM, mais il aurait accepté une proposition d'Al Hilal, et le club phocéen pourrait empocher une vingtaine de millions d'euros grâce à cette vente. En plus du peu de temps passé à Marseille, le transfert de Lodi interpelle, car selon le journaliste Rudy Galetti il n'était que le troisième choix de la formation saoudienne pour se renforcer au poste de latéral gauche. Al Hilal pistait d'abord Ayrton Lucas, et Lucas Digne.

Mercato - OM : C’est confirmé, 20M€ arrivent à Marseille https://t.co/jvC0Sdka7h pic.twitter.com/uiBtogvVV9 — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

Qui pour remplacer Lodi ?

Avec le départ probable de Renan Lodi, Pablo Longoria va devoir s'activer pour renforcer le poste de latéral gauche. Si le départ du Brésilien se confirme, Gennaro Gattuso n'aura tout simplement plus de spécialiste du poste. Dernièrement plusieurs noms sont sortis dans la presse, afin de remplacer l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid. La piste menant à Josh Doig serait la plus chaude, mais Adrien Truffert serait aussi ciblé, tout comme Jaouen Hadjam, ou bien David Jurásek.