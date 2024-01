Mercato - OM : Marseille «ne peut pas refuser» ce transfert !

Thibault Morlain

Jusqu’à présent, dans ce mercato hivernal, l’OM a accueilli Jean Onana et acté le retour de prêt de Luis Henrique. Mais ça va encore bouger à Marseille et ce dans tous les sens. Actuellement, c’est le poste d’arrière gauche qui fait énormément parler. Alors qu’un joueur était attendu pour épauler Renan Lodi, le Brésilien est proche de la sortie. Al-Hilal ferait le forcing pour le joueur de l’OM, qui s’est expliqué sur ce départ annoncé de Lodi.

L’été dernier, l’OM s’était servi à l’Atlético de Madrid en faisant venir Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi. Le latéral gauche brésilien avait alors été acheté pour 13M€, mais voilà que 6 mois plus tard, le joueur de Gennaro Gattuso pourrait déjà faire ses valises. Loin d’être convaincant depuis son arrivée à l’OM, Renan Lodi intéresserait Al-Hilal, le club de Neymar en Arabie Saoudite. Ces dernières heures, ça s’est emballé pour le transfert du Brésilien et on évoque alors un montant d’environ 22M€ pour la vente de Renan Lodi.

Mercato - OM : Coup de théâtre pour ce transfert à 6M€ https://t.co/2Ysk0mlgRL pic.twitter.com/W7FS0J3Fh0 — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

« Ce n’était pas prévu, mais… »

Rien n’est encore officiel pour le transfert de Renan Lodi, mais l’opération serait visiblement très bien engagée. Très prochainement, le joueur de l’OM pourrait donc prendre le chemin de l’Arabie Saoudite et d’Al-Hilal. De quoi permettre à Pablo Longoria de récupérer un joli chèque de 22M€. Une somme tout simplement impossible à refuser comme on l’a fait savoir à Marseille ce dimanche dans La Provence . « Ce n’était pas prévu, mais quand on voit les sommes évoquées, on ne peut pas refuser », explique-t-on en interne.

Les dessous de l’opération Lodi

Pour Renan Lodi, l’avenir s’écrirait donc du côté de l’Arabie Saoudite. Et pour celui qui est encore un joueur de l’OM, le jackpot serait annoncé. En effet, il a été expliqué que le Brésilien pourrait tripler son salaire en signant à Al-Hilal. De son côté, l’OM devrait donc recevoir un chèque de 22M€ pour Renan Lodi. Pour autant, le club phocéen ne devrait pas encaisser la totalité de cette somme. En vendant le Brésilien l’été dernier, l’Atlético de Madrid avait négocié 30% d’une future revente