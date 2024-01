Mercato - OM : La réponse est terrible pour Longoria dans ce dossier brulant

Thibault Morlain

Renan Lodi en partance pour l’Arabie Saoudite, l’OM pourrait recruter non pas un, mais deux joueurs au poste de latéral gauche. Ainsi, en plus de Josh Doig, il a été question d’un intérêt pour Adrien Truffert. Mais encore faut-il trouver un accord avec le Stade Rennes. Ça s’annonce compliqué. Alors que le club breton a fermé la porte, Julien Stéphan a confirmé la tendance pour le joueur ciblé par l’OM.

Après avoir recruté Jean Onana, l’OM cherche encore à se renforcer en ce mercato hivernal. Et actuellement, c’est le poste d’arrière gauche qui est au coeur de toutes les attentions. Initialement, Gennaro Gattuso souhaitait faire venir un renfort pour concurrencer Renan Lodi. Mais voilà que le Brésilien, après seulement 6 mois à l’OM, se rapprocherait d’un départ vers l’Arabie Saoudite. Par conséquence, ce sont deux joueurs au poste d’arrière gauche qui pourraient rejoindre Marseille d’ici la fin du mois de janvier.



Vente OM : «Il vendra», Riolo balance en direct sur McCourt https://t.co/sKrpDFa7ax pic.twitter.com/zSeiCb9RBb — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

Rennes ferme la porte pour Truffert

Alors qu’on parle beaucoup de Josh Doig, rien n’est fait pour l’Ecossais de l’Hellas Vérone. En parallèle, l’OM regarderait également en Ligue 1, plus précisément du côté de Rennes. En effet, Adrien Truffert intéresserait Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui pourraient toutefois se heurter à un mur avec le Stade Rennes. En effet, ce samedi, en marge de la rencontre entre les Bretons et Nice, Rennes a fait savoir à Canal+ que Truffert n’était absolument pas à venir.

« Il n'y a aucun sujet Adrien Truffert »