Mercato - OM : Un coup de pression est révélé pour le prochain transfert !

Benjamin Labrousse

L’OM tente actuellement d’attirer un latéral gauche sur ce mercato. Le club phocéen s’apprête à vendre Renan Lodi à Al-Hilal, et a avancé dans le dossier Josh Doig ces derniers jours. Marseille toucherait au but pour la signature de l’Écossais de 21 ans, et ne fera d’ailleurs aucun cadeau à l’Hellas Vérone dans cette opération. Explication.

Du changement à l’OM. En recherche de liquidités sur ce mercato hivernal, le club phocéen va boucler un très gros coup. En effet, selon RMC Sport , Marseille serait sur le point d’accepter une offre de 22M€ proposée par Al-Hilal pour Renan Lodi. Recruté contre 13M€ cet été, le Brésilien va permettre à l’OM de conclure une vente conséquente.

Accord entre l’OM et Josh Doig

Mais désormais, l’OM se doit de rapidement recruter un, voire plusieurs latéraux gauche afin de pallier le départ de Renan Lodi. Ce serait chose faite, puisque l’OM touche au but concernant l’arrivée du jeune Josh Doig (21 ans). Un accord existe à ce jour entre le club marseillais et l’Écossais, mais l’OM doit encore s’arranger avec l’Hellas Vérone autour de l’indemnité de transfert.

Marseille ne surenchérira pas pour Josh Doig